07. Februar 2019, 09:00 Uhr

Die Wahl des Gemeindewahlleiters steht auf der Tagesordnung des Amtsausschusses Neustadt-Glewe, der am Montag, dem 11. Februar, zusammenkommt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Neustädter Rathaus. Am 26. Mai finden in MV die Kommunalwahlen statt.