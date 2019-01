Ludwigslust : Was einen Klassensprecher auszeichnet

Vertreter aller Jahrgangsstufen trafen sich in der Aula des Ludwigsluster Goethe-Gymnasiums

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Was sind Aufgaben eines Klassensprechers? Welche Charaktereigenschaften und Fähigkeiten sollte er haben? Welche Rahmenbedingungen sind nötig, damit er arbeiten kann? Um diese Themen ging es in der Aula des Goethe-Gymnasiums Ludwigslust. Dort waren Klassensprecher und deren Stellvertreter aus allen Jahrgangsstufen und Klassen zusammengekommen.

Zu diesem Anlass hatte man ein Team aus Teresa von Jan vom Amt Grabow, Olaf Schmidt von der Stadt Ludwigslust, Annika Härtel von der BUNDjugend und Franziska Sip und Yvonne Griep vom Landesjugendring eingeladen. Sie sollten Maßnahmen zur Stärkung der Schülervertretung durchführen. Nach ein paar teambildenden Übungen ging man dazu über, in den einzelnen Jahrgangsstufen zu besprechen, was einen guten Klassensprecher ausmacht.

Die Ergebnisse wurden dann innerhalb der Gruppe vorgestellt. Anschließend wurden anliegende Projekte besprochen und Probleme, die dringend angegangen werden müssen. Das Team half dabei, deren Relevanz einzuschätzen und es wurde schon eifrig an Lösungen und Umsetzungen gearbeitet. Zum Ende gab es noch einen kleinen Crashkurs, in dem die Schüler lernten, wie man am besten vor der Klasse auftritt. Nicht nur die Klassensprecherinnen und Klassensprecher waren begeistert von diesem lehrreichen Tag, sondern vor allem auch die Schülersprecherin Frida Pauline und ihre Stellvertreter, die maßgeblich an der Organisation des Tages beteiligt waren. „Unsere Veranstaltung und das gesamte Projekt ebnen uns den Weg, gemeinsam anzupacken und Baustellen aus dem Weg zu räumen. In den kommenden Wochen heißt es, unsere angefangene Arbeit zu vollenden“, so Willem, einer ihrer Stellvertreter.