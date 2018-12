Neustadt-Glewe : Weihnachtsparty am Neustädter Barracuda Beach

von svz.de

18. Dezember 2018, 20:59 Uhr

Party am See: Am 1. Weihnachtsfeiertag findet am Barracuda Beach wieder die Tanzparty statt. Damit entspricht das Team des Barracudas nach eigenen Angaben dem Wunsch vieler Neustädter. Nach dem Erfolg der Party zum vergangenen Weihnachtsfest mit mehr als 400 Gästen, erwartet der Veranstalter wieder ein volles Haus. „Wer also alte Freunde und Bekannte treffen möchte, ist bei der Weihnachtsparty am Barracuda Beach am richtigen Ort“, heißt es in der Ankündigung. Bei der Musik setzt der Barracuda Beach auf neue DJs, die mit der Musik der 1980er- und 1990er-Jahre sowie von heute neuen Schwung auf die Tanzflächen der zwei Floors bringen werden. Wer sich im Vorverkauf keine Tickets sichern konnte, kann diese an der Abendkasse erwerben. Los gehts am 25. Dezember um 21 Uhr.