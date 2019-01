Ludwigslust : Weltenbummler lädt zu Bilderreise nach Grönland

von Onlineredaktion SVZ

19. Januar 2019, 05:00 Uhr

Weltenbummler Jürgen Brix, der sich auch mit Reisefotografie beschäftigt, lädt am morgigen Sonntag zu einem Diavortrag über seine Reise nach Grönland in die Braumanufaktur, Friedrich-Naumann-Allee 26, in Ludwigslust ein. Zu sehen sind Bilder der Landschaft, bunter Ortschaften, von Eisbergen, Gletschern und springenden Walen. Beginn ist um 16 Uhr. Eintrittsgeld wird erhoben.