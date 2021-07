Weselsdorf: Pkw geriet in Brand

Beim Brand eines Pkw am frühen Montagnachmittag an der Landesstraße 07 bei Weselsdorf ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach seinen Aussagen blinkten während der Fahrt plötzlich mehrere Lichter im Display seines Fahrzeugs. Kurze Zeit später vernahm er Rauchgeruch u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.