Strassen/Boek : Winderäder: Erörterung geht weiter

von svz.de

25. Juni 2019, 08:17 Uhr

Im Genehmigungsverfahren für acht Windräder im Bereich Strassen wird am heutigen Dienstag die öffentliche Erörterung der eingegangenen Einwendungen fortgesetzt.

Der öffentliche Termin, zu dem das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (Stalu) einlädt, beginnt um 8.30 Uhr in der Freizeitoase in Boek. „Mit unserer Anwesenheit können wir erneut zeigen, dass wir unsere Heimat, unser Umfeld, in dem wir wohnen, und unsere Gesundheit nicht durch den dauerhaften Betrieb von Windkraftanlagen zerstören lassen wollen“, heißt es in einem Aufruf aus Strassen. Nicht nur Einwender, sondern alle Interessenten können bei diesem Termin dabei sein.

Zuletzt hatte es Ende April Erörterungstermine gegeben. Anderthalb Tage hatten damals allerdings nicht ausgereicht, alle eingegangenen Einwendungen zu erörtern.