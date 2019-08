Ludwigslust : Zeitreise durch den Schlosspark

von svz.de

06. August 2019, 05:52 Uhr

Die Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg lädt am Dienstag, 20. August, zu einer historischen Wanderung durch den Schlosspark Ludwigslust ein. Der Kenner der Parkgeschichte, Karl-Hans Dommerich, entführt die Besucher in eine fast 300 Jahre umfassende Zeitreise durch Architektur und Parkgestaltung. Die diesjährige Wanderung widmet sich der ältesten Geschichte des Parks. Die weiteren Zeitabschnitte bis zur Gegenwart folgen in den Jahren 2020 und 2021, jeweils im August. Interessenten treffen sich am 20. August um 18.30 Uhr am Museum „Natureum“, dem ehemaligen Fontänenhaus neben dem Schloss.