Kripo ermittelt : Zwei Brände an zwei Tagen

Kurz nach halb zwei mitten in der Nacht zu Sonnabend riss die Sirene die Warlower aus dem Schlaf. Das zweite Mal in noch nicht einmal 24 Stunden. Erst am Freitagmorgen war auf dem Betriebsgelände der van Dam Naturalys GmbH ein Feuer in einem Technikraum ausgebrochen (SVZ berichtete). Schon in der Nacht darauf sollte es auf dem selben Gelände wieder brennen. Nur etwa 250 Meter entfernt von dem verkokelten Technikraum. Vor dem Brand am Morgen hatten zwei Mitarbeiter der Firma einen Knall gehört. Wenig später stieg im Schalterraum für die Wasserpumpen Rauch auf.

Das zweite Feuer in der Nacht bemerkte eine Autofahrerin im Vorbeifahren gegen 1.30 Uhr. Diesmal stand eine überdachte Strohmiete in Flammen. Als die Feuerwehren aus Warlow, Kummer und Ludwigslust eintrafen, brannten bereits 200 Strohballen. Die Löscharbeiten erwiesen sich als echte Herausforderung, denn der nächst gelegene Hydrant für die Wasserversorgung war 560 Meter entfernt. Wie Warlows Wehrleiter René Neumann berichtet, hatte ein hinzu gerufener Mitarbeiter des Betriebes mit einem Radlader versucht, das brennende Stroh aus dem Unterstand nach außen zu befördern, wo es dann besser gelöscht werden konnte. Weil aber die Hydraulik des Fahrzeuges trotz Kühlung durch die Feuerwehren irgendwann zu heiß wurde, kam später das THW aus Ludwigslust mit einem zweiten Radlader zum Einsatz. Wegen der komplizierten Wasserversorgung rückten auch die Wehren aus Techentin und Picher nach. Sie füllten ihre Tanklöschfahrzeuge am Hydranten im benachbarten Niendorf und pendelten die restliche Nacht zwischen Niendorf und Warlow. Tiere aus dem Kälbermastbetrieb seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Weitere Gebäude oder Personen seien nicht zu Schaden gekommen, heißt es bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock.

Bereits nach dem ersten Feuer am Freitag hatte die Polizei Ludwigslust Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes (KDD) vor Ort angekündigt. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Noch am Sonnabend waren die KDD-Beamten zu ersten Befragungen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



von Katharina Hennes

erstellt am 25.Jun.2017 | 15:48 Uhr