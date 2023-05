Bahngleise. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Zugverkehr in PrIgnitz und MV Pro Bahn will Strecke zwischen Meyenburg und Güstrow wiederbeleben Von Winfried Wagner/dpa | 25.05.2023, 09:16 Uhr

Über einen belebten Bahn-Knotenpunkt Karow könnten Städte wie Meyenburg, Pritzwalk, Plau, Waren und Krakow am See auch touristisch profitieren, so der Fahrgastverband Pro Bahn.