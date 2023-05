Plastiktüten aus DDR-Produktion im Bunker in Zurow bei Wismar. Foto: Dieter Luchs up-down up-down Ausstellung von Dieter Luchs Geschichte erleben im Bunker von Zurow: Plastiktüten aus 30 Jahren DDR-Produktion Von Katrin Glüsenkamp | 23.05.2023, 14:52 Uhr

In einer Daueraustellung im Bunker in Zurow werden am Pfingstsonntag von 10 bis 18 Uhr über 120 Plastiküten aus der DDR gezeigt.