Schon kurz nach der Eröffnung gehen bei Akasya Mühlehner und ihren Kollegen viele Portionen Käsespätzle über die Theke. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down Döner, Pasta, Bowls und Co. Festival-Essen: Das sind die kulinarischen Highlights auf der Airbeat One 2023 Von Konstantin Pavel | 14.07.2023, 17:56 Uhr

Ob Frühlingsrollen, Pastinakenfritten oder Bowls – in der Festival-Area der Airbeat One finden Feierwütige eine große Auswahl an teils ungewöhnlichen Speisen. Wir haben uns angeschaut, wie vielfältig das Angebot wirklich ist und wie groß das Budget sein sollte. Dabei wird auch geklärt, was der Döner kostet.