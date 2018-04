Lübz : Osterhase kam in Gummistiefeln

Winter ging nicht: Viele Lübzer feierten trotzdem Frühlingsfeuer

von svz.de

03. April 2018, 05:00 Uhr

Oft sind die Wettervorhersagen unpräzise und treten nicht ein. Am Sonnabend hofften die Organisatoren des dritten Lübzer Frühlingsfeuers auf genau diese Ungenauigkeit, doch dieses Mal blieb sie zum Leidwesen aller aus. Der angesagte Schneeregen verschonte auch Lübz nicht. So trafen sich die Hartgesottenen beim Glühwein statt beim kühlen „Blonden“. Die Kinder kamen im Schneeanzug statt in Frühlingskleidung und der Osterhase übernahm sein Amt kurzerhand in Gummistiefeln. An eine Eiersuche im Schneematsch war nicht zu denken, sodass er die Nester mit seinen Helfern an die kleinen Gäste verteilte. Leer ausgehen musste trotzdem keiner. „Aufgrund der ungemütlichen Wetterlage haben wir etwas umgeplant, aber eine Absage wie bei anderen Veranstaltungen in der Region kam für uns nicht in Frage“ so Gerd-Holger Golisz, CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender und Organisator der Veranstaltung. Das Programm wurde zeitlich gestrafft, aber kein Beitrag fallen gelassen. Diese Entscheidung fiel vor allem wegen der Vorfreude der Kinder auf das Fest, die nicht enttäuscht werden sollte – aber auch, weil sich CDU-Landratskandidat Klaus-Michael Glaser angesagt hatte. Dieser nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Lübzern und den auswärtigen Gästen vorzustellen. Bei Livemusik mit dem Eldeblasorchester unter der Leitung von Heiko Wiegand mischte er sich unter die Anwesenden und kam mit ihnen ins Gespräch.

Das Feuer in der Mitte des Platzes im Stadtpark wärmte dabei zumindest die Gemüter. An eine Verabschiedung des Winters – wie geplant und in der Eröffnungsrede erwähnt – war allerdings nicht zu denken. Trotzdem war nicht nur der große Eimer mit Knüppelkuchenteig schnell leer. Die Kinder und Jugendlichen freuten sich über das frische, selbstgebackene Gebäck und auch so manch ein Erwachsener konnte nicht widerstehen. „Wenn das Wetter nicht mitspielt, haben wir die Sonne eben im Herzen“ war insgesamt das Motto des Abends, der mit Hilfe vieler fleißiger Hände und der finanziellen Unterstützung ortsansässiger Firmen durchgeführt werden konnte.

Wenn das dritte Fest dieser Art auch etwas angepasst werden musste, war es doch nicht weniger erfolgreich als die vorherigen und die Besucher nahmen die Abwechslung an den Feiertagen gerne an.