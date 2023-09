Im November 2022 hat sich die deutschlandweit beliebte Podcasterin Laura Larsson entschieden, aus der Großstadt Berlin in ihre kleine Heimatstadt Parchim zu ziehen. Die Parchimer haben die Anwesenheit von Laura Larsson alias Laura Hansen geborene Laura Boriczka offenbar ähnlich cool genommen wie die Berliner und wenig Aufhebens davon gemacht.

Viele Podcast-Fans und Follower bei Instagram

Dabei hat Laura Larsson bei Instagram mit ihrem komödiantischen Schminkpodcast 252.000 Follower und wird auch immer erfolgreicher mit ihrem mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Podcast „Zum Scheitern verurteilt“ mit Simon Dömer. Bettina Tietjen vom NDR, wo Laura Larsson im September gerade auf dem Roten Sofa zu Gast war, bezeichnete sie als „Die Frau mit dem schönsten Knall Deutschlands“.

Für viele sicher unvergessen ihr Podcast „Herrengedeck“, den sie bis zum Sommer 2021 mit Kollegin Ariana Barborie hostete und den jede Woche über 100.000 Menschen hörten. 2020 gewannen sie damit den Deutschen Comedypreis in der Kategorie Frauen. Zu deren Etablierung hatte die öffentliche Diskussion, die beide losgetreten hatten, erst geführt.

Diskusssion mit Bolz in Parchim über das Aufwachsen in den Nullerjahren

Fast ein Jahr nach ihrem Umzug in die Kleinstadt Parchim gibt es einen ersten öffentlichen Auftritt in ihrer Heimatstadt. Am 2. November diskutiert Laura Larsson mit Hendrik Bolz im Solitär Parchim in der Putlitzer Straße 25. Der als Rapper unter dem Namen Testo durch das Duo Zugezogen Maskulin bekannte Hendrik Bolz hat 2022 das Buch „Nullerjahre“ mit dem ironischen Untertitel „Jugend in blühenden Landschaften“ veröffentlicht. Darin erzählt der 1988 Geborene vom Aufwachsen in Stralsund, vom Austeilen und Auf-die-Fresse-Kriegen seiner Nachwendejugend in Mecklenburg-Vorpommern. Damit hat Hendrik Bolz es in kurzer Zeit zum Spiegel-Bestseller-Autor gebracht, das Mecklenburgische Staatstheater brachte das Buch als Stück auf die Bühne.

Zum Erscheinen seines Taschenbuchs ist er nun auf Lesetour und liest auch in Parchim. Im Anschluss diskutiert die fast gleichaltrige Laura Larsson mit Hendrik Bolz darüber, wie es war, in den Nullerjahren in Mecklenburg-Vorpommern aufzuwachsen. Die Veranstaltung hat der Parchimer Buchladen „rein(ge)lesen“ in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim organisiert, sie gehört zur jährlichen Herbstreihe „Parchim liest“. Tickets gibt es im Buchladen rein(ge)lesen oder online unter: http://bit.ly/hendrik-bolz.

Seit 27. September gibt es Tickets für zusätzliche Weihnachtsshows

Im Dezember geht Laura Larsson erstmals solo auf Tour, mit einer Weihnachtsshow. Der Ticketverkauf startete im August, die Tickets für alle zehn Auftrittsorte, darunter die Urania in Berlin, das Moya in Rostock und die Markthalle in Hamburg, waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Die Podcasterin musste sich auf Instagram mit der heftigen Kritik ihrer Fans auseinandersetzen, warum sie nur so kleine Locations gebucht habe.

Laura Larson auf Instagram im August 2023.

„Wir haben nun weitere Locations gebucht. Heute Mittag um 12 Uhr hat der Ticketverkauf begonnen“, erklärte Tim Friebe vom Management Laura Larssons am Mittwoch.

Bei Instagram kam kurz nach Beginn des neuen Ticketverkaufs wieder Kritik, dass zum Teil die Tickets nicht gebucht werden könnten. Die SVZ-Reporterin konnte problemlos dieses Ticket für das Tempodrom in Berlin buchen.

Es gibt nun weitere Karten für die Stadthalle von Bad Vilbel in Frankfurt am 3. Dezember, am 8. Dezember für die Rheingoldhalle in Mainz, am 10. Dezember für die Alte Kongresshalle in München, am 14. Dezember für das Berliner Tempodrom, am 19. Dezember im Theater am Marientor und am 22. Dezember in der Stadthalle Köln.