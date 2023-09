Junges Staatstheater Parchim Theaterstück über psychische Erkrankungen sorgt für Diskussion Von Alexander Block | 24.09.2023, 12:29 Uhr Anton Ohmstede, Annalisa Stephan und Marlene Eiberger (v.l.) zeigen schonungslos häusliche Gewalt und die Auswirkungen auf Kinder. Foto: Silke Winkler up-down up-down

Das Junge Staatstheater in Parchim feierte mit seinem Bühnenstück „Nicht von dieser Welt“, in Kooperation mit dem Landkreis LUP am Samstag Premiere in der Kulturmühle Premiere. Es richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Doch das Publikum war ob der Altersempfehlung geteilter Meinung.