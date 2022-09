Pedelec-Ladestation Foto: Juliane Hinz up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Mehr als 60 neue E-Bike-Ladestationen auf dem Land Von Frank Liebetanz | 29.09.2022, 13:03 Uhr

Vor der Dorfkirche in Matzlow ist im August die erste Ladestation aus einem Landes-Förderprogramm in Betrieb genommen worden. Weitere 61 sollen in den kommenden Monaten folgen.