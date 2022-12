Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Stolpe/Wittenburg Tankbetrüger liefert sich auf A24 Verfolgungsjagd mit der Polizei Von dpa | 09.12.2022, 08:02 Uhr

Die Flucht des 28-jährigen Mannes nahm am Donnerstag erst in Schleswig-Holstein ein Ende. Auf ihn kommt nun einiges zu, nicht nur wegen seines aktuellen Vergehens an der Zapfsäule.