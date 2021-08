Vereinstraining : 1. VC Parchim eröffnet Kindersportgruppe

Jetzt in die Zukunft des Vereins investieren, dachten sich die Verantwortlichen des 1. VC Parchim und gründen eine Trainingsgruppe der Jüngsten.

Parchim | Sechs Mädchen und Jungen sitzen mit den Trainerinnen Sarah, Susi und Andrea auf zwei Turnbänken in der Sporthalle Am Fischerdamm und können vor Aufregung die Füße kaum still halten. Das ist aber auch gar nicht gewollt. Die Drei- bis Siebenjährigen sollen sich sogar viel bewegen. Es ist die erste Übungsstunde der neuen Trainingsgruppe des 1. VC Parchim...

