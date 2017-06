Ziegendorf : 13 Menschen nach Brand obdachlos

vergrößern 1 von 6 1 von 6











Am Sonntag gegen 6.45 Uhr werden die Feuerwehren in Ziegendorf, Stresendorf, Karrenzin und Wulfsahl alarmiert. Die ehemalige Ziegendorfer Molkerei, heute ein Mehrfamilienhaus, brennt. In dem Haus wohnen 13 Personen, vom Kind bis zum Senior. Zum Glück können sich alle unverletzt aus dem Haus retten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brennt im Erdgeschoss ein Schuppen, in dem eine kleine Werkstatt untergebracht ist. Schnell greifen die Flammen auf das Hauptgebäude über. Die Parchimer Feuerwehr wird nachalarmiert. „Irgendwer hat das Feuer bemerkt und uns dann geweckt“, so ein Mieter.

„Wenn das Feuer mitten in der Nacht ausgebrochen, hätte es noch schlimmer kommen können“, waren sich die Kameraden vor Ort einig. 46 Kameraden waren schließlich im Einsatz. Die Parchimer Drehleiter war ebenso hilfreich wie zwei Hydranten, einer direkt gegenüber der Brandstelle. 14 Kameraden konnten nur unter Atemschutz agieren. Zur Sicherheit hatten die Parchimer ihren Großtankwagen mitgebracht. Nachbarn sorgen derweilen für einen warmen Kaffee. Der mehrstündige Einsatz machte eine Vollsperrung der Landesstraße innerhalb des Dorfes notwendig. Ausgangsort des Feuers war nach ersten Erkenntnissen der Schuppen. Die genaue Ursache soll die Kriminalpolizei ermitteln.

Die 13 betroffenen Mieter, so der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Mohr, werden erst einmal in der Gemeinde untergebracht und versorgt, bis geklärt ist, ob und wann sie wieder in ihre Wohnungen können.

von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 25.Jun.2017 | 16:18 Uhr