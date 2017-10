Parchim : 45 Wildunfälle in kurzer Zeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 12.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim haben sich von Montag bis Donnerstagfrüh bereits 45 Wildunfälle ereignet. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, jedoch kam es in allen Fällen zu Sachschäden, die in Einzelfällen bis zu mehreren tausend Euro betrugen, informiert Polizeisprecher Klaus Wiechmann. Betroffen waren alle Regionen im Landkreis. Zu etwa 80 Prozent war Rotwild an den Zusammenstößen beteiligt, aber auch Wildschweine liefen vor fahrende Autos.

Die Polizei vermutet, dass das Wild auch durch die noch andauernde Maisernte auf den Feldern verscheucht wird und auf der Suche nach neuen Futterplätzen ist. Das führt zu einem vermehrten Wildwechsel und somit zu einem erhöhten Unfallrisiko. Angesichts der Unfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur angepassten und vorausschauenden Fahrweise, insbesondere zu den Dämmerungszeiten und auf ausgeschilderten Straßenabschnitten.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim 3226 Wildunfälle, bei denen 34 Menschen verletzt wurden, drei davon schwer. Der Anteil der Wildunfälle am Gesamtaufkommen aller Verkehrsunfälle im Landkreis betrug im letzten Jahr rund 41 Prozent.