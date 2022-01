Corona-Demonstrationen : 670 Teilnehmer bei Montagsprotesten in sieben Städten des Landkreises

Am Montag abend gingen im Landkreis Ludwigslust-Parchim wieder Bürger auf die Straße, um vor allem gegen die Impfpflicht zu demonstrieren.

Parchim | Montagsprotest in sieben Städten im Landkreis-Ludwigslust Parchim: Am letzten Januartag 2022 gingen nach Schätzungen der Polizei insgesamt rund 670 Bürger auf die Straße. Sieben Demonstrationen richteten sich gegen die Corona-Politik, insbesondere gegen die geplante Einführung der Impfplicht. Auf dem Schuhmarkt in Parchim schlossen sich an diesem M...

