A24 bei Parchim : 70-Jähriger fährt auf Schwerlasttransport auf und stirbt

Auf der Hauptstraßenverbindung zwischen Hamburg und Berlin haben mehrere Unfälle zu größeren Behinderungen in Richtung Berlin geführt. Zwei Fahrzeugführer fuhren auf Lastwagen auf, ein Auto brannte. Die A24 ist nach rund neun Stunden inzwischen wieder frei.

von Michael-Günther Bölsche/Winfried Wagner

03. August 2018, 07:41 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A24 forderte in der Nacht erneut einen Toten. Es war kurz nach 23.30 Uhr, als zwischen den Abfahrten Parchim (Groß Godems) und Suckow in Fahrtrichtung Berlin ein Schwertransport mit einem Windkraftteil unterwegs war. Ordnungsgemäß fuhr ein Begleitfahrzeug hinter dem Transport, das nachfolgende Fahrer entsprechend warnte. Zusätzlich zu den gelben Rundumleuchten blinkte das elektronische Verkehrszeichen 277 (Überholverbot für Lastwagen über 3,5 Tonnen) auf.

Der Fahrer eines Sattelzuges, so die ersten Erkenntnisse, muss aus bislang unbekannter Ursache diese Zeichen zu spät erkannt haben. Sein Laster krachte gegen das Begleitfahrzeug und schob es gegen die Mittelleitplanke. Anschließend fuhr der Sattelzug noch in das Heck des Schwertransporters und rutschte in der weiteren Folge in die Böschung auf der rechten Fahrbahnseite. Die Zugmaschine drehte sich dabei um fast 180 Grad in die Gegenrichtung. Der 70-jährige Fahrer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrer des Begleitfahrzeuges (59) und des Schwertransporters (43) wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Zum Einsatz kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Groß Godems, Stolpe, Neustadt-Glewe und Parchim. Auf Grund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Autobahn in diesem Bereich bis kurz vor 8 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde vor Ort eingerichtet. Die Fahrzeuge, die bereits im Stau standen, wurden ab 2.30 Uhr durch Polizeibeamte mit Unterstützung der Feuerwehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Schaden beträgt rund 300 000 Euro.

Am Morgen wurde auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg wegen Hitzeschäden eine Baustelle eingerichtet, so dass der Verkehr bis 16 Uhr hier nun einspurig fließen kann. Auch hier muss mit Behinderungen gerechnet werden.

Kurz zuvor war es auf der A24 zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23 Uhr fuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer bei Zarrentin, kurz vor der Anschlussstelle in Richtung Berlin, aus noch ungeklärter Ursache auf eine polnische Sattelzugmaschine auf. Durch den Aufprall geriet der Audi-Fahrer ins Schleudern und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der 27-jährige polnische Fahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Am Audi entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 28 000 Euro geschätzt. Aufgrund von Bergungsarbeiten kam es vorübergehend zur Vollsperrung.

Wenige Stunden vorher hatte ein brennendes Auto an der Parchimer Anschlussstelle der A24 ebenfalls für Behinderungen in Richtung Berlin gesorgt. Der Wagen hatte einen Motorschaden, wodurch das Feuer ausbrach. Fahrer und Beifahrer brachten sich in Sicherheit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 35 000 Euro.

Erst am Montag hatten bei großer Hitze mehrere Unfälle mit einem Toten und mehreren Verletzten zu langen Staus auf der A24 geführt.