Corona-Regeln in Ludwigslust-Parchim : Ab Montag öffnen die Schulen mit Wechselunterricht

Inzidenzwert im Kreis liegt noch über 100. Kitas öffnen für „Schutzphase"

Parchim | Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim noch über 100. Am Stichtag 12. Mai, also am gestrigen Mittwoch, betrug dieser Wert nach 40 Neuinfektionen 108,6. Daher findet ab kommenden Montag, den 17. Mai, im Landkreis Ludwigslust-Parchim Wechselunterricht an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen statt. So schreibt e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.