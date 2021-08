Schule in Parchim : Abi-Jahrgang von 1968 erkundet Friedrich-Franz Gymnasium

Der 68-er Abiturjahrgang aus Parchim war in Jugendzeiten eine eingeschworene Truppe. Jetzt kehrten viele von ihnen an ihre ehemalige Schule zurück und informierten sich über den Schulalltag von heute

Parchim | „Solche Tafeln hatten wir damals nicht“, staunt Udo Kühl über die digitalen Tafeln, die wie ein Computer funktionieren und in jedem Klassenzimmer des Friedrich-Franz Gymnasiums stehen. „Wir saßen früher auf Holzbänken und haben mit Kreide an die Tafel gezeichnet“, so Kühl. Er war am Mittwoch mit seinen ehemaligen Schulkollegen des Abitur-Jahrgangs von...

