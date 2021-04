Schule am Ruhner Berg in Marnitz : Achtklässler gestalten ein E-Book mit Corona-Gedichten

Akademie der Pandemie: Marnitzer Schüler ließen im Distanzunterricht ihrer Kreativität freien Lauf

Marnitz | Die neue Gewöhnzeit. Das fiese Geschenk. Kauft der Hamster Klopapier? So sind drei Gedichte überschrieben, in denen es um das eine allgegenwärtige Thema geht. Geschrieben wurden sie von 14-Jährigen aus der Schule am Ruhner Berg in Marnitz. Ja, die Achtklässler sind in der Coronazeit zu Dichterinnen und Dichtern geworden. Ihre verborgenen Talente ka...

