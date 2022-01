Parchim : AfD-Fraktion stellt keinen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl auf

Stadt veröffentlicht Wahlbekanntmachung. Neben dem amtierenden Dirk Flörke von der CDU und Dr. Sebastian Langer von der SPD haben sich bisher keine weiteren Kandidaten gemeldet. Zeit ist dafür noch bis 8. Februar

Parchim | Am 24. April 2022 sollen rund 14.000 Einwohner aus dem Stadtgebiet Parchim und den neun Ortsteilen ihren neuen Bürgermeister wählen. Falls eine Stichwahl notwendig wird, soll sie am 8. Mai stattfinden. Für die Landtagswahl am 26. September gab es genau 13.962 Wahlberechtigte. Bei der Bürgermeisterwahl dürfen jedoch schon Wahlberechtigte ab 16 Jahren i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.