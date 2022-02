Haushalt ist beschlossen : Amt Parchimer Umland investiert weiter in Schule Domsühl

Der zweite Bauabschnitt, für den 3,5 Millionen Euro Fördermittel des Landes fließen, soll laut Zeitplan im März oder April 2022 beginnen und bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Dazu gehört der Anbau von Klassenräumen.

Groß Godems | Vor allem in ein Projekt investiert das Amt Parchimer Umland in diesem Jahr. Nämlich in den Neu- und Ausbau der Eldetalschule Domsühl. Der Haushalt des Amtes Parchimer Umland sieht in diesem Jahr Investitionen in Höhe von rund fünf Millionen Euro vor. Ein Großteil davon fließt in die Eldetalschule, dessen Träger das Amt Parchimer Umland ist. 3,5 Milli...

