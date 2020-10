Parchim : Archäologin verstärkt vorübergehend das Museumsteam

Marie-Sophie Bielicke brachte als temporäre Mitarbeiterin unter anderem die Sammlungsstrategie mit auf den Punkt

von Christiane Großmann

26. Oktober 2020, 12:00 Uhr

Parchim | Spannender und abwechslungsreicher hätte der Aufenthalt für Marie-Sophie Bielicke in Parchim nicht verlaufen können: Sechs Wochen durfte sie als temporäre Mitarbeiterin im Museum tätig sein. In dem Haus in der Lindenstraße herrscht gerade eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Das seit Beginn des Jahres unter neuer Leitung stehende Team bereitet langfristig den Museumsumzug in die Kulturmühle vor. Trotz dieser Mammutaufgabe schreckt es auch nicht vor sichtbaren Veränderungen am alten Standort zurück. Als großes Finale am alten Standort wurde gerade ein Teil der Dauerausstellung umgekrempelt (unsere Redaktion berichtete).

Stadt ermöglichte eine Projektstelle

Eigentlich wollte Marie-Sophie Bielicke in Parchim „nur“ ein Praktikum absolvieren. Doch bei der Stadt als Museumsträger war man so dankbar über die professionelle Verstärkung, dass ihr gleich eine Projektstelle bewilligt wurde. In wenigen Tagen bekommt das Museum ohnehin einen unbefristeten Neuzugang: Anfang November nimmt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin ihre Tätigkeit auf. Für dieses Aufgabengebiet ist eine eigene Stelle neu geschaffen worden. Es gab 91 Bewerber.

Bachelorabschluss in Klassischer Archäologie

Marie-Sophie Bielicke, geboren vor 27 Jahren in Schwerin und aufgewachsen in Rostock, steht kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 verteidigt sie ihre Masterarbeit. Die Rostockerin studierte zunächst ein Jahr in ihrer Heimatstadt Archäologie, wechselte dann nach Berlin, weil sie sich dort eine größere Bandbreite an Anlaufstellen für die Forschung versprach. Ihren Bachelorabschluss in Klassischer Archäologie machte sie an der Freien Universität. Weil neben der Forschung auch das Organisieren und Strukturieren ihr absolutes Ding ist, entschied sie sich 2018 für einen Masterstudiengang an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) im Fach Museumsmanagement und -kommunikation.

Parchimer Museumsleiter bot Studenten Unterstützung an

Die Einladung, für ein paar Wochen den Praxisalltag im Parchimer Museum kennenzulernen, kam von Museumsleiter Benjamin Kryl höchstpersönlich. Marie-Sophie Bielicke steckte zusammen mit zehn Kommilitonen mitten in der Organisation einer Fachtagung zum Thema „Lass Land gewinnen“. Das Projekt ist Pflichtteil eines Mastermoduls. Es beschäftigt sich mit den Herausforderungen kleiner und mittelständischer Museen sowie ähnlicher Einrichtungen in ländlichen Regionen. Als ehemaliger Studierender an der HTW bekam Benjamin Kryl Wind von der Sache. Er bot der Studentengruppe an: „Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei mir.“ Gesagt, getan.

Vortrag über die Kulturmühle auf Fachtag geplant

Benjamin Kryl ließ sich sogar für einen Vortrag auf dem Fachtag gewinnen. Er sollte am 5. November im Rahmen der Internationalen Fachmesse für Museums- und Ausstellungstechnik in Leipzig stattfinden. Dort hätte der Museumschef über das größte kulturelle Infrastrukturprojekt seit Jahren in Parchim gesprochen: die Kulturmühle. Sie wird nach der Fertigstellung Ende 2022 zur neuen Heimat für das Museum. Weil die Corona-Pandemie aktuell einen immer ungewisseren Verlauf nimmt, musste auch diese Veranstaltung abgesagt werden.



Positive Atmosphäre im Team erlebt

Dass das Parchimer Museum ihr die Chance bietet, Wissen aus dem Studium in der Praxis zu vertiefen, war für Marie-Sophie Bielicke ein kleiner Wink des Schicksals. In Berlin hat sie wegen der Corona-Einschränkungen momentan kaum noch diese Möglichkeit. Dann sogar eine Stelle als temporäre Mitarbeiterin angeboten zu bekommen, empfand sie als große Wertschätzung. Überhaupt sei sie von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft in Parchim überwältigt gewesen. So ermöglichte ihr die Wohnungsbaugesellschaft unkompliziert einen Kurzzeitmietvertrag. Die erlebte Atmosphäre im Team beschreibt Marie-Sophie Bielicke mit ihrer erfrischenden Art so:

Ich bin richtig traurig, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist. Mir hat das hier viel Freude bereitet. Ich wurde so wohlwollend und positiv in die Arbeit eingebunden, da konnte ich mich gleichberechtigt fühlen. Marie-Sophie Bielicke, temporäre Museumsmitarbeiterin





Chef stellt ihr sehr gutes Zeugnis aus

Weil sie eine Sache bis zum Abschluss bringen wollte, hängte die Archäologin spontan noch drei ehrenamtliche Arbeitstage ran. Als Projektmitarbeiterin konnte die 27-Jährige im Bereich der Sammlungsstrategie viele Dinge so auf den Punkt bringen, dass neue Mitarbeiter nun sofort anschließen können. Zusätzlich traf sie wichtige Vorbereitungen für die Inventarisierung und Digitalisierung der Objekte. Es werden Tausende sein. Sehr wohl fühlte sie sich auch im Besucherservice. Benjamin Kryl ermöglichte ihr authentische Einblicke in den täglichen Museumsalltag eines Chefs. Der stellt ihr übrigens folgendes Zeugnis aus: „Wir haben hohen Erwartungen gestellt. Sie wurden voll erfüllt.“ Und Marie-Sophie Bielicke würde für Projekte „jederzeit wieder gern nach Parchim kommen."