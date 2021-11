Parchim : Auto und Fahrradfahrer stoßen in Kreisverkehr zusammen

Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Der 20-Jährige Radler kam mit leichten Verletzungen davon, an seinem Rad und dem Wagen entstand nur geringer Sachschaden.

Parchim | Glücklicherweise nur leichtverletzt endete ein Zusammenstoß von einem Fahrradfahrer mit einem Auto in Parchim. Passiert war das Malheur am 25. November gegen 16 Uhr in einem Kreisverkehr in der Otto-Grotewohl-Straße. „Der genaue Hergang des Verkehrsunfalls ist noch nicht geklärt, da beide Unfallbeteiligten zunächst unterschiedliche Angaben gemacht hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.