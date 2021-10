Umwelt- und Naturschutz : BUND will Parchimer Ortsgruppe gründen

Am Dienstag gibt es zum Auftakt einen Vortrag zu Streuobstwiesen

Parchim | Brigitte Kowalsky ist die einzige Vertreterin der Grünen in der Stadtvertretung Parchim. Am Dienstag bietet sie in ihrem Laden „Mode Kunst Wein“ in der Waagestraße Raum für einen „Grünen Salon“. „Der BUND will eine Ortsgruppe in Parchim gründen“, erklärt sie. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland zählt in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 6.00...

