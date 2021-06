Parchim : Badesaison am Wockersee eröffnet

Seit dem 1. Juni dürfen im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Freibäder wieder öffnen.

Parchim | Es wird nach und nach wärmer, am morgigen Donnerstag sollen die Temperaturen in Parchim sogar auf 26 Grad steigen. Am Freitag dürfen auch wieder die Touristen aus anderen Bundesländern einreisen. Seit dem 1. Juni hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim nun wegen der stabil niedrigen Inzidenzzahlen die Öffnung der Freibäder erlaubt. Am Mittwoch gab es nu...

