Bärenwald Müritz : Braunbärin Dushi zieht in Roccos Gehege

Die Bärin wurde aus schlechter Haltung gerettet und lebt seit 2019 im Bärenwald Müritz. Jetzt hat sie sogar noch mehr Platz. Der Umzug war mit einigem Aufwand verbunden und nicht ganz sorgenfrei.

Stuer | Mit viel Geduld und reichlich Leckerlis wurde Bärendame Dushi an die Transportbox gewöhnt, in der sie in ihr neues Gehege im Bärenwald Müritz am südlichen Ufer des Plauers Sees gebracht wurde. Und das offensichtlich mit Erfolg. „Als allererstes ist sie an ihrer Badestelle ins Wasser gesprungen. Da hat sie sich total drüber gefreut und war richtig aufg...

