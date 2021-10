Friedrichsruhe : Bannys Poststelle hat nur noch bis November offen

Seinen Imbiss konnte Ronald Banner an Martin Morcinek übergeben. Doch die von ihm betriebene Poststelle nicht, sie wird in wenigen Wochen schließen

Friedrichsruhe | Frühstück, Mittagsimbiss und Kaffee plus Kuchen gibt es weiter in Friedrichsruhe an der B 321. Ronald Banner konnte mit Martin Morcinek seit dem 1. Oktober für seinen Kultimbiss einen Nachfolger finden. Dass auch Morcis Küche gut läuft, ist immer wieder bei der Fahrt durch das Dorf zu beobachten. Doch den Einkaufsmarkt betreibt der neue Pächter nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.