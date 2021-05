Tag der Nachbarn in Parchim : Auf ein Schwätzchen in die Mühlenstraße und in die Südstadt

Begegnungsstätte M 41 und Mehrgenerationenhaus „Club am Südring“ in Parchim beteiligen sich am Freitag am bundesweiten Aktionstag der Stiftung nebenan.de.

Parchim | Schon gewusst? Am Freitag ist der Tag der Nachbarn. Gemeinsam mit Akteuren vor Ort möchte die Stiftung enebenan.de ein Zeichen für ein gutes und lebendiges Miteinander setzen. Denn das vergangene Jahr habe umso mehr gezeigt, wie wichtig lokales Engagement im eigenen Wohnumfeld ist. In ganz Deutschland laufen am 28. Mai nachbarschaftliche Aktionen. ...

