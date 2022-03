Junge wurde schwer verletzt : Nach Beißattacke in Ziegendorf steht Urteil über die Hunde noch aus

Der schlimme Vorfall in Ziegendorf, bei dem ein Kind von drei Hunden angefallen und schwer verletzt wurde, beschäftigt weiter die Gemüter. Was mit den Hunden passiert und wie gefährlich sie sind, muss geklärt werden.

Ziegendorf | Was wird aus den Hunden, die am vergangenen Freitag in Ziegendorf auf einem privaten Grundstück ein fünfjähriges Kind angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben? Eine Entscheidung ist noch nicht gefällt. „Die Hunde sind erst einmal sicher untergebracht, es wurde eine Zwingerhaltung angeordnet“, bekräftigt der Fachdienstleiter des kreislichen Vete...

