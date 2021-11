Schließung Bannys Postfiliale : Bekommt Friedrichsruhe eine neue Poststelle?

Die Annahmestelle im Imbiss an der B 321 hat geschlossen, noch hat sich kein neuer Betreiber gefunden. Post AG und Bundesnetzagentur erklären, ob die Gemeinde eine Chance auf eine neue Brief- und Paketannahme hat.

Friedrichsruhe | Nun ist die Poststelle in Friedrichsruhe zu. „Heute wurden die Anlagen abgebaut, gestern war Schlussinventur. Das tut mir in der Seele weh, dass es hier nun keine Post mehr gibt und die Leute ihre Pakete und Briefe sonstwo hinbringen müssen“, sagt Ronald Banner. Der Betreiber des Kultimbisses an der B 321 übergab zum 1. Oktober sein Geschäft an Martin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.