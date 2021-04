Kirche in Klinken : Besucher können ihre eigene Osterkerze gestalten

Angebot für Groß und Klein am Sonntag und Montag in der Klinkener Kirche.

Klinken | Besucher können am Sonntag und Montag in der Klinkener Kirche ihre eigene Osterkerze schrittweise gestalten. Das Gotteshaus ist an beiden Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet und lädt Kinder wie Erwachsene dazu ein, einen Oster-Stationenweg zu durchlaufen. „Dabei lernen die Gäste das Ostergeschehen kennen“, sagt Pastorin Anke Güldner. Eine...

