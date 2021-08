Weitere Auftritte geplant : Bläser aus Sachsen erfreuen Parchimer mit ihrer Musik

Die Sächsische Posaunenmission macht in der Region Urlaub: Nach einem Überraschungskonzert am Donnerstag im katholischen Altenheim stehen zum Wochenende weitere Auftritte in Parchim und Domsühl auf dem Plan.

Parchim | Sie spielen, um Menschen zu erfreuen und die Botschaft von Jesus Christus zum Klingen zu bringen: Bläser der Sächsischen Posaunenmission überraschten am Donnerstagnachmittag die Bewohner des Caritas-Heimes „St. Nikolaus“ mit einem Auftritt. Ihr Besuch gehört schon seit einigen Jahren zum Sommer dazu. Verstärkt wird das Ensemble unter anderem von Sc...

