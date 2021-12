Geschäftsleben in Parchim : Buchhaus Fette kommt zurück in die Lindenstraße

Umzug mit Krimis, Romanen und Reiseliteratur zwischen Weihnachten und Neujahr: Silke Fette eröffnet ihr Geschäft in Parchim am 5. Januar am neuen Standort.

Parchim | Umzug mit Krimis, Romanen, Reiseliteratur, Ratgebern für alle Lebenslagen, Biografien und Schulbüchern: Wer schon mal mit einer eigenen Bibliothek die Wohnung gewechselt hat, weiß, was das bedeutet. Silke Fette stemmt diesen Umzug zwischen Weihnachten und Neujahr und pendelt pausenlos zwischen zwei Straßen in der Parchimer Innenstadt. Die von ihr g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.