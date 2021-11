Gastspiel bis 6. Dezember : Circus Huberti feiert am Sonnabend seine Parchim-Premiere

Auf dem Festplatz in Parchim hat ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen. Ab Sonnabend findet täglich eine Vorstellung statt. Zum Familientag am Montag zahlen Erwachsene nur den Kinderpreis.

Parchim | Auf dem Festplatz an der Bergstraße von Parchim weht wieder einmal Zirkusluft: Der Circus Huberti hat auf dem Martinimarkt-Platz seine Zelte aufgeschlagen. Für das Ensemble von Joschy Huppertz, alias Huberti, ist es das erste Gastspiel in der Eldestadt überhaupt. Der Premierenvorhang hebt sich am Sonnabend um 16 Uhr. Bis zum 6. Dezember findet täglich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.