Kreistag Ludwigslust-Parchim : Corona-Bericht mit Hiobsbotschaft

Inzidenzwert schnellt nach oben, Landrat Stefan Sternberg erwartet noch diese Woche ein Erreichen der Marke von 150

Golchen | Diese Hiobsbotschaft mussten die Kreistagsmitglieder bei der Sitzung am Dienstag auf dem Golchener Hof erst einmal verkraften: „Der Inzidenzwert liegt heute im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei 130,8“, musste Landrat Stefan Sternberg in seinem Bericht bekanntgeben. Er gehe davon aus, dass in dieser Woche noch ein Wert von 150 erreicht werde. Von den N...

