Kino in Parchim : Das Movie Star macht zu

Kinobetreiber Stephan Rauchfuss zieht wegen der Einführung von 2 G Plus die Notbremse. Schon seit der Einführung von 2 G am Montag kamen kaum noch Zuschauer

Parchim | Jetzt tritt genau das ein, was sich eigentlich niemand mehr vorstellen wollte. Es gibt zwar keinen Lockdown, aber Maßnahmen, die einen ähnlichen Zustand zur Folge haben. So schließt auch das Kino Movie Star in Parchim erneut seine Türen. Ab dem morgigen Donnerstag bleiben die Leinwände wieder dunkel. Zu den 305 Tagen, die das Parchimer Kino seit 1. Ja...

