Elde-Schleuse Parchim : Die Linke lädt am Freitag zu Mahnwache für Frieden ein

Am Freitag möchte der Kreisverband Ludwigslust-Parchim ein Zeichen für den Frieden setzen und eine Mahnwache abhalten.

Parchim | An der Elde-Schleuse in Parchim hält die Partei Die Linke, um die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler und dem Kreisvorsitzenden Marco Schmidt, am Freitag eine Mahnwache ab und ruft die Bürger zur Beteiligung auf. „Die jüngsten Entwicklungen im Südosten der Ukraine, die aktuelle Eskalation des Konfliktes und die internationalen Reaktionen geben A...

