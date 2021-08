Polizei in Plau am See : Polizei findet vermisste Jugendliche aus Lübz in Parchim

Gegen 1 Uhr nachts fanden Beamte das seit Sonntag vermisste Mädchen.

Lübz | Große Suchaktion in Lübz. Nachdem eine Jugendliche am Sonntag als vermisst gemeldet worden war, kann die Plauer Polizei nun Entwarnung geben: Das vermisste Mädchen aus Lübz ist wieder aufgetaucht. Die 15-Jährige hatte am vergangenen Sonntag um 10 Uhr morgens das Haus ihrer Eltern in eine unbekannte Richtung verlassen und galt seitdem als vermisst. ...

