Einbruch in Kladrum : Diebe stehlen hochwertiges Werkzeug

Unbekannte brachen in Kladrum in eine Werkstatt eines Landwirtschaftlichen Betriebes ein, Schaden mehrere Tausend Euro

Kladrum | Es muss in der Nacht zum Sonntag gewesen sein, als bislang Unbekannte gewaltsam in zwei Hallen eines Landwirtschaftlichen Betriebes in Kladrum eindrangen. In einer Halle war die kleine Werkstatt untergebracht, in der auch Winkelschleifer, Bohrschrauber und verschiedene Bohrmaschinen gelagert waren. Dabei handelt es sich um hochwertiges Markenwerkzeug,...

