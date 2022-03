Diakonie Kloster Dobbertin : Lehrerin startet ehrenamtlich Sprachkurs für Ukrainer

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen auch Parchim. Umso mehr steigt auch die Hilfe Einheimischer. Ab Mittwoch wird es nun einen Sprachkurs in Deutsch für die Geflüchteten im Familientreff Parchim geben.

Parchim | Die Hilfe und Solidarität für die Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten und nach Deutschland kommen, wächst weiter. Nun startet an diesem Mittwoch auch die Diakonie Kloster Dobbertin ein Hilfsangebot für die geflüchteten Frauen und Männer. Im Kinder-, Jugend- und Familientreff in der Weststadt in Parchim, bietet die Migrationsberaterin Nata...

