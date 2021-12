Guten Morgen : Ein Hoch auf den Nikolaus

Allen Widrigkeiten durch die Jahrhunderte zum Trotz gibt es den Gabenbringer noch immer. Die Freude über die kleinen Geschenke bringt Helligkeit in diese Zeit, die nicht nur wegen mangelnden Tageslichts so dunkel ist.

Parchim | Am 6. Dezember 350 nach Christus starb Bischof Nikolaus von Myra. Er wurde auch wegen seiner Wohltaten für Kinder heilig gesprochen. Um 1300 entwickelte sich der Brauch, am 6. Dezember Kindern in seinem Namen heimlich kleine Gaben zu bringen, um an ihn zu erinnern. Christlicher Kult und heidnischen Bräuchen gemischt Der christliche Kult mischte ...

