Sparkasse Parchim : Einbrecher knackten Sparbuch-Schließfächer in Parchim

Unbekannte drangen am frühen Sonntagmorgen in die Kundenhalle der Sparkasse am Moltkeplatz ein

Parchim | Die Kundenhalle der Sparkassenfiliale am Parchimer Moltkeplatz war am Sonntagmorgen das Ziel von Einbrechern. Wie Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion in Ludwigslust bestätigt, wurde gegen 3.40 Uhr über einen privaten Sicherheitsdienst die Polizei von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Da sich das Hauptrevier fast in unmittelbarer Nähe befindet, wa...

