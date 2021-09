Parchimer Feuerwehr : Fünf junge Männer wechseln in die Parchimer Einsatzabteilung

Langjährige Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Parchim wurden kürzlich in die Reihe der Erwachsenen-Wehr übernommen. Sie wechseln damit in die aktive Einsatzgruppe.

Parchim | Das war ein ganz besonderer Akt für Jonas Koehler, Kevin Gädke, Ben Lindner, Pascal Ellermann und Philip Wahls in der vergangenen Woche. Extra für diese jungen Männer waren Mitglieder der aktiven Einsatzgruppe vor dem Gerätehaus angetreten, denn es war der Tag, ab dem der Nachwuchs zu den „Großen“ gehören würde. Zwei Väter und ein Bruder übergaben ...

