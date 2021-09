Erntezeit rund um Parchim : Erntewagen rollen wieder durch Damm

Die Dorfbewohner gaben wieder alles, um die Umzugswagen zu schmücken und die Erntekrone zu flechten

Damm | Was im vergangenen Herbst an Festen ausfallen musste, hat in diesem Jahr bessere Chancen, gefeiert zu werden. 2020 musste auch der Parchimer Ortsteil Damm ohne Erntefest bleiben. Um nicht wieder mit steigenden Inzidenzzahlen wetteifern zu müssen, startete der Verein „Kultur Aktiv Alte Elde“ für alle Fälle seinen klassischen Ernteumzug lieber ...

