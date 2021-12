Kino in Parchim : Erst prominenter Besuch im „Movie Star“, dann erneute Schließung

Wie alle anderen Kinos, Theaters und Zoos musste wegen der härteren Corona-Maßnahmen am Montag auch das Filmtheater von Stephan Rauchfuss wieder zumachen. Am Tag zuvor war Produzentin Maya Gräfin Rothkirch zu Gast.

Parchim | Es ist ein ständiges Auf und Ab in dieser Corona-Zeit für Kinobetreiber wie Stephan Rauchfuss in Parchim. Erst am 9. Dezember konnte er sein „Movie Star“ wieder öffnen, nachdem er es seit dem 24. November für zwei Wochen geschlossen hatte, weil kein wirtschaftlich lohnender Betrieb möglich war. Nun sind seit Montag, 27. Dezember, wieder alle Türen zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.